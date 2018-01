Mísseis palestinos atingem sul de Israel Milicianos palestinos lançaram na madrugada desta terça-feira cinco mísseis Qassam contra o sul de Israel a partir da Faixa de Gaza, onde ontem à noite três ativistas da Jihad Islâmica foram mortos em um ataque da Força Aérea. Fontes militares israelenses informaram hoje que os mísseis caíram, aparentemente, em campos abertos do setor ocidental do deserto do Neguev, e que não havia informações sobre vítimas. O ataque da Força Aérea israelense no campo de refugiados de Jebalia matou um conhecido miliciano da Jihad Islâmica, Said Jidian, envolvido - segundo fontes militares - no lançamento de mísseis Qassam contra localidades israelenses vizinhas a Gaza. Efetivos do Exército israelense detiveram hoje onze ativistas palestinos da Jihad Islâmica e do Fatah em Hebron, Belém e outras localidades da Cisjordânia.