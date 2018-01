Mísseis radioativos desaparecem na Europa Oriental Dezenas de foguetes armados com as chamadas ?bombas sujas? - ogivas projetadas para espalhar material radioativo - parecem estar desaparecidos em uma região separatista da Moldávia, disse um especialista. Oazu Nantoi, analista que trabalha para o Instituto de Estudos de Políticas, entidade não-governamental, disse ter visto cópias de documentos russos afirmando que ogivas ?sujas? (24 prontas para usar, 14 desmontadas) desapareceram de um depósito perto do aeroporto militar Trans-Dniester Tiraspol. Nantoi é um especialista de renome em assuntos relativos ao Trans-Dniester, região habitada por eslavos que vem sendo policiada por soldados russos desde a eclosão de um movimento de independência, 12 anos atrás. A possibilidade de que as ogivas estejam desaparecidas foi aventada pelo jornal The Washington Post no domingo. A possibilidade de terroristas terem acesso a bombas sujas é uma das principais preocupações da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), vinculada à ONU.