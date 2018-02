Míssil atinge Israel horas antes do fim do cessar-fogo Policiais israelenses afirmaram que um míssil atingiu o território de Israel nesta quarta-feira, apenas duas horas antes do fim do cessar-fogo temporário do conflito na Faixa de Gaza. O porta-voz da polícia, Luba Samri, disse que o foguete caiu em uma área aberta e que a explosão não causou prejuízos ou vítimas.