Míssil derruba caça dos EUA, diz TV Um caça FA-18 norte-americano foi abatido por um míssil no sul do Iraque, informaram fontes militares na noite desta quarta-feira à rede de televisão Fox, dos Estados Unidos. O avião teria sido atingido por um míssil terra-ar de procedência indeterminada até o momento em que a reportagem foi ao ar. Também não se tinha informações sobre o piloto. O caça havia decolado de um porta-aviões ancorado no Golfo Pérsico. O Pentágono não comentou a notícia. Veja o especial