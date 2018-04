Míssil dos EUA mata militante filipino no Paquistão Dois agentes de inteligência do Paquistão afirmaram ontem que Abdul Basit Usman, um militante filipino procurado pelos Estados Unidos, foi morto no dia 14 em um ataque de um avião norte-americano. Os agentes, que pediram anonimato, citaram informantes militantes como a fonte da notícia.