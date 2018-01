Míssil iraquiano mata jornalista e dois soldados O jornalista espanhol Julio Anguita Parrado, do diário El Mundo, foi morto hoje no Iraque enquanto viajava com tropas norte-americanas, informou o Ministério da Defesa da Espanha. O site da Internet do jornal afirma que Parrado e o jornalista alemão Christian Liebig, da revista Focus, estavam com a 3º Divisão de Infantaria quando ela foi atingida por um míssil iraquiano ao sul de Bagdá. Segundo o jornal, além dos dois jornalistas, dois soldados norte-americanos também morreram no ataque. A revista alemã não confirmou se o jornalista foi morto na ação iraquiana. A publicação informa que está trabalhando com o Ministério das Relações Exteriores alemão para analisar a informação. Parrado, de 32 anos, cobriu para o El Mundo, de Nova York, os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Também hoje, dois repórteres poloneses foram seqüestrados por homens armados em um ponto de checagem a 130 quilômetros ao sul de Bagdá. Marcin Firlej, de 27 anos, jornalista da emissora TVN24, e Jacek Kaczmarek, da rádio Polonesa, deixaram a cidade de Nasiriya com um grande grupo de jornalistas e foram parados por iraquianos em uma área próxima a Hillah. Depois disso, desapareceram, informou o editor da TVN24, Malgorzata Laszcz. Veja o especial :