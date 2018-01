Míssil israelense destrói casa de dirigente do Hamas Um caça-bombardeiro israelense destruiu neste sábado uma casa palestina no campo de refugiados de Jabalya, no norte da Faixa de Gaza, e deixou duas pessoas feridas, informaram testemunhas palestinas. Um avião F-16 do Exército israelense disparou um míssil contra uma casa de dois andares que pertence a um dirigente do Hamas. Um dos moradores da região disse que "o dirigente informou aos seus vizinhos que havia recebido uma advertência de que aviões israelenses bombardeariam sua casa. Pouco depois que saiu da casa, o míssil foi disparado". O Exército israelense começou a ligar para habitantes da Faixa de Gaza para advertir sobre os bombardeios. O ataque deixou duas pessoas feridas.