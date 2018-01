Míssil israelense mata dois militantes do Hamas O Exército israelense disparou mísseis contra um carro na Cidade de Gaza, matando pelo menos dois militantes do Hamas e ferindo outras cinco pessoas, informam militares de Israel e fontes palestinas. O carro passava pelas proximidades da casa do chanceler palestino, Mahmoud Zahar, também filiado ao Hamas. Os corpos foram totalmente carbonizados e não puderam ser identificados.