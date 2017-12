Míssil israelense mata um em Gaza Míssil disparado por um avião israelense atingiu um carro que viajava pela Faixa de Gaza, matando uma pessoa e ferindo duas outras, informam autoridades palestinas. Centenas de pessoas, incluindo bombeiros e policiais, reuniram-se ao redor do carro, um Mitsubishi branco, enquanto ambulâncias acorriam ao local. A explosão ocorreu no norte da Cidade de Gaza, enquanto dezenas de fiéis deixavam uma mesquita próxima, após as preces da noite. O exército israelense ainda não ofereceu comentários sobre o ataque.