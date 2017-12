Míssil israelense mata um na Faixa de Gaza Um míssil israelense atingiu um grupo de radicais palestinos nas proximidades de Beit Lahiya, uma cidade no norte da Faixa de Gaza, dizem testemunhas. Uma pessoa morreu. Segundo o grupo Hamas, o morto é um de seus membros, Hassan Shakfi, de 24 anos. Agentes de resgate dizem que outro integrante do Hamas estava seriamente ferido. Forças israelenses vêm operando no norte de Gaza há duas semanas para tentar deter os palestinos que disparam foguetes contra cidades de Israel. Quase ao mesmo tempo em que ocorria o ataque em Beit Lahiya, um helicóptero disparou um míssil contra o campo de refugiados de Rafah, no extremo oposto da Faixa de Gaza, dizem palestinos. Ninguém se feriu neste segundo ataque.