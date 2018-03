Míssil perdido atinge vilarejo afegão Um pequeno vilarejo ao norte de Cabul foi atingido por um míssil desgarrado na noite de terça-feira, danificando casas e ferindo várias pessoas, segundo os moradores. O vilarejo, 25 quilômetros ao norte de Cabul, não fica perto de nenhuma instalação militar ou de campos de treinamento. Foi atingido no mesmo momento em que caças americanos estavam alvejando aeroportos na cidade de Kandahar, no sul, e Herat, no noroeste. O morador Ehsan Ullah Khan contou que ele e sua família estavam sentados em casa, em Deh Sabz, quando ouviram explosões que quebraram as janelas e derrubaram as paredes externas da casa. Segundo Khan, estilhaços de vidro e escombros das construções próximas atingiram ele e a esposa. Leia o especial