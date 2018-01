Míssil Qassam fere israelense na Faixa de Gaza Um israelense da localidade de Sderot ficou ferido neste domingo devido aos fragmentos de um míssil de fabricação caseira lançado pelas milícias palestinas a partir da Faixa de Gaza, informou a rádio pública israelense. O homem, de cerca de 40 anos, foi levado ao hospital Barzilai, em Ashkelon. Outro míssil de fabricação caseira caiu hoje na cidade de Sderot, ao leste da Faixa de Gaza, atingiu uma casa e causou danos materiais. O Exército israelense respondeu com disparos de artilharia contra o norte da Faixa de Gaza. O lançamento de mísseis pelas milícias palestinas continua, apesar da invasão israelense da Faixa de Gaza e que ocorreu depois da captura de um soldado israelense em 25 de junho. O chefe da brigada Golani, o general Tamir Yadai, afirmou hoje que a operação do Exército na Faixa de Gaza, que matou mais de 40 palestinos, não freará o lançamento de mísseis. Afirmou também que o soldado Yehuda Basel, morto na semana passada na incursão israelense no norte da Faixa de Gaza, foi atingido por "fogo amigo". Yadai destacou que os palestinos conseguiram armamento de melhor qualidade e estão mais bem organizados, dez meses depois de o Exército sair da Faixa de Gaza.