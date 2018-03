Míssil Silkworm é pesadelo do Pentágono O míssil Silkworm (Bicho da Seda), testado pela Coréia do Norte na madrugada de hoje, é um dos pesadelos do Pentágono: robusto e orientado por um sistema eletrônico simples, pode lançar ogivas de ataque de 454 quilos a 1,13 tonelada contra alvos situados entre 70 e 100 quilômetros de distância. Uma salva maciça, composta por dezenas de Silkworms voando pouco acima da superfície a 990 km/h, não poderia ser totalmente interceptada nem mesmo pela sofisticada tecnologia de defesa que envolve os Grupos de Batalha da Marinha americana - um porta-aviões e, em média, mais oito navios de combate. Versão avançada do eficiente modelo Exocet, francês, mas com maior alcance, ogivas de ataque mais pesadas e preço significativamente menor - US$ 400 mil contra US$ 2 milhões - o míssil, desenhado originalmente pela indústria chinesa CPM, é produzido desde 1992 também na Coréia do Norte. Os engenheiros de Pyongyang incorporaram ao Silkworm uma central de guiagem que confere ao equipamento uma certa capacidade de navegação de cruzeiro. Desenhado originalmente como arma antinavio, disparada por baterias instaladas no litoral ou transportada por aviões especializados, o míssil pode ser lançado contra objetivos em terra, como usinas geradoras de energia, centrais de comunicações e grandes instalações militares. O Departamento de Defesa dos EUA entregou ao Congresso, em dezembro de 2002, um relatório classificado apresentando ?A nova ameaça dos mísseis contra a América?. Um dos tópicos revelava a presença, nos arsenais do Iraque, de "um certo número de mísseis Silkworm e Exocet MM-40 modificados e bem escondidos, provavelmente em cargueiros registrados como navios civis". O documento afirmava que técnicos iraquianos estariam empenhados em transformar as grandes ogivas em vetores de gases neurotóxicos. O informe dizia que esse tipo de recurso serve "de forma preocupante" a eventuais operações terroristas "deflagradas por uma pequena embarcação posicionada ao largo dos trechos mais movimentados da costa como o sul da Flórida ou a península da Califórnia". O Silkworm mede 5,8 metros, tem 2,4 metros de envergadura e pesa 2,3 toneladas, em condições operacionais.