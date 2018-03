Míssil terra-ar disparado contra avião dos EUA no Iraque Supostos rebeldes pró-Saddam dispararam um míssil terra-ar contra um avião C-130 dos EUA que pousava no Aeroporto Internacional de Bagdá, mas erraram o alvo, informou um porta-voz militar da coalizão que ocupa o Iraque. Os militares disseram que há uma investigação em curso, mas que informações sobre se o aparelho transportava passageiros, carga ou ambos. A segurança do Aeroporto é uma das principais preocupações da coalizão encabeçada pelos EUA. O local abriga cerca de 10.000 soldados americanos e é usado no transporte de tropas e suprimentos para a capital. A ONU e outras agências internacionais também usam o aeroporto na logística de suas operações.