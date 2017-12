Missionários americanos obrigados a deixar a Venezuela Missionários norte-americanos acusados de espionagem pelo presidente venezuelano, Hugo Chávez, estão abandonando suas bases entre tribos indígenas. As missões evangélicas tiveram duas alternativas: sair do país ou enfrentar uma longa batalha judicial contra o mandato presidencial. A suprema Corte poderá considerar o pedido de anulação da ordem de expulsão. Em Novembro, Chávez declarou que as missões deveriam deixar o país. Segundo o presidente, a Sanford, grupo originário da Flórida, coletou informações estratégicas para a CIA. O local, segundo o governo, é um depósito de urânio mineral. Além disso,o grupo teria abusado de sua posição ao buscar, com fins lucrativos, minas e plantas medicinais. A organização evangélica New Tribes, responsável pelas missões, negou as denúncias e se mostrou disposta a abrir suas bases na selva para a inspeção do governo. O grupo atua na Venezuela desde 1946.