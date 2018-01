Missionários evangélicos buscam conversões em países muçulmanos Com as tropas anglo-americanas no controle do Iraque, muitos muçulmanos se preocupam ante a possibilidade de que, após a entrada dos soldados americanos no país, ocorra em seguida uma invasão de missionários da Igreja evangélica dos EUA, visando a propagação de seu credo por todo o país. Mas o certo é que o trabalho dos missionários evangélicos no Iraque já começou. Tanto no Iraque como em todo o mundo islâmico - utilizando a televisão via satélite, rádio, fitas de áudio e de vídeo -, os grupos cristãos afirmam estar obtendo mais êxito do que nunca na evangelização dos muçulmanos, apesar das óbvias tensões criadas pela guerra e pelos ataques de 11 de setembro de 2001. Os missionários conseguiram transpor as barreiras à evangelização de muçulmanos por meio da transmissão de programas para o Oriente Médio e o norte da África. Mesmo antes da guerra destinada a derrubar Saddam Hussein, os missionários disseram que suas transmissões alcançavam os iraquianos. Suas transmissões também tiveram impacto entre os milhões de imigrantes muçulmanos na Europa e nos EUA, que freqüentemente regressam a seus respectivos países com Bíblias e vídeos sobre Jesus Cristo. Um dos principais grupos missionários baseados na América do Norte, o Christar, treina seus evangelizadores a cada verão para enviá-los às comunidades islâmicas de Nova York e New Jersey. Como os convertidos ao cristianismo freqüentemente assistem na clandestinidade suas cerimônias no mundo islâmico, é difícil determinar o nível de progresso das missões dos evangelizadores. Mas os grupos missionários mais importantes e os acadêmicos que os estudam dizem que agora há centenas, senão milhares de muçulmanos convertidos em regiões onde até há pouco tempo não havia nenhum. E as redes de televisão por satélite chegam a outros milhões de muçulmanos pela primeira vez em sua gestão evangelizadora. "Não tentamos coagir nem obrigar ninguém a fazer nada" disse Roy Oksnevad, diretor de um departamento que trata das conversões na Universidade Wheaton, de Illinois. "Estamos tentando avaliar a obra de Deus na vida das pessoas". Tais avanços são particularmente notáveis quando se leva em conta as condições de trabalho dos missionários em muitos países muçulmanos. Alguns deles foram atacados ou assassinados - entre eles, três americanos mortos em 30 de dezembro em um hospital batista do Iêmen. Em alguns países muçulmanos, a evangelização cristã constitui um delito. Os chefes espirituais das maiores organizações missionárias nos EUA estão tão preocupados com a segurança de seus pregadores no exterior que ou se recusaram a responder a perguntas sobre o tema ou só falaram sob a condição de não serem identificados. Até os anos 90, era comum que os missionários anos em seus países de destino sem poderem entrar em contato com muçulmanos. O Islã sempre considerou inimaginável alguém abjurar a sua fé, e alguns militantes consideram que os indivíduos de sua crença que se convertem ao cristianismo devem ser executados. Dudley Woodberry, um especialista em questões islâmicas do Seminário Teológico Fuller da Escola Missionária Mundial disse que a desconfiança e as barreiras culturais tornavam-se freqüentemente insuperáveis para os cristãos. Os cristãos também costumam se atribuir a responsabilidade por esse fracasso porque em seus esforços evangelizadores proclamavam que o cristianismo era uma religião superior - uma atitude que não lhes trouxe muitos êxitos. Mas Oksnevad disse que eventos como a crise dos reféns no Irã em 1979 fizeram com que os cristãos se tornassem mais sensíveis em relação aos valores muçulmanos. Os missionários mudaram sua atitude para com os países islâmicos e começaram a dedicar-lhes maiores recursos. Os grupos encarregados de traduzir as escrituras forneceram material adicional em língua árabe e os seminários ofereceram cursos adicionais sobre os princípios que devem orientar a evangelização dos muçulmanos. Como resultado de tudo isso, os organizadores esperam que os missionários cristãos possam comunicar com maior eficiência sua mensagem. Os missionários, por sua vez, decidiram basear sua campanha evangelizadora na crença islâmica de que Jesus era um profeta disposto a iniciar um diálogo com os muçulmanos a respeito do cristianismo. Muitos missionários incorporaram costumes locais aos serviços religiosos, chamando Deus por seu nome equivalente em árabe, "Alá", e mantendo os homens e mulheres separados, como nas mesquitas. Veja o especial :