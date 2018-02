Missionários liberados por juiz no Haiti chegam aos EUA Oito missionários norte-americanos liberados por um magistrado haitiano desembarcaram na madrugada de hoje em Miami. Quase três semanas antes, eles foram acusados de sequestro, por tentar retirar 33 crianças do Haiti após o terremoto do dia 12 de janeiro. O tenente Kenneth Scholz afirmou que um avião da Força Aérea norte-americana pousou com os missionários pouco depois da meia-noite, no Aeroporto Internacional de Miami.