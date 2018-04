Missões israelenses estavam em alerta desde janeiro

Pouco após a explosão do automóvel em que estava Tali Yehoshua-Koren, mulher do adido militar de Israel em Nova Délhi, praticamente todos os chefes de missões israelenses no exterior receberam um breve telefonema no qual foram informados do atentado e instruídos a não usarem carros oficiais.

As ligações partiram de um centro de monitoramento que funciona 24 horas dentro da Chancelaria israelense, em Jerusalém. O QG operava em estado de alerta máximo porque, no domingo, completaram-se quatro anos do assassinato do mentor da luta armada do Hezbollah, Imad Mughniyah. Em 2008, ele passou ao lado de um carro bomba em Damasco - provavelmente colocado por Israel. Desde então, o Hezbollah jura vingança.

No mês passado, libaneses foram presos na Tailândia e Azerbaijão acusados de planejar ataques a alvos israelenses em retaliação à morte de Mughniyah. O mesmo motivo estaria por trás das cartas com pó branco e a palavra "antraz" enviadas também em janeiro a sete missões israelenses. Um dos envelopes foi parar na embaixada em Brasília e está sendo analisado pela Polícia Federal.