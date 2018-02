Missouri declara estado de emergência em Ferguson

Nixon disse neste sábado que o estado não irá permitir que um pequeno grupo de saqueadores coloque em risco a comunidade e que deve haver calma para que a justiça seja feita. O toque de recolher estará em vigor entre meia-noite e as 5h (horário local).

O governador ainda informou que o Departamento de Justiça dos EUA está incrementando a investigação e que dezenas de agentes do FBI estão trabalhando no caso.

A cidade de Ferguson, no subúrbio de St. Louis, tem enfrentado uma onda de protestos desde 9 de agosto, quando o adolescente de 18 anos Michael Brown foi morto por um policial.

As autoridades identificaram Darren Wilson como o responsável pela morte de Brown. O chefe da polícia de Ferguson, Thomas Jackson, apresentou evidências para acusar Brown de roubar uma caixa de cigarros no valor de US$ 48,99 e agredir um homem durante a fuga.

Segundo o chefe da polícia, o policial abordou Brown porque ele estava andando no meio da rua e bloqueando o trânsito, e somente então descobriu os itens roubados da loja. Testemunhas disseram ter visto o adolescente levantar as mãos para o alto em sinal de rendição antes de o policial atirar.

Os protestos voltaram a ganhar força na madrugada de sexta-feira para sábado. Um pequeno grupo chegou a invadir e saquear a loja de conveniência onde Brown foi acusado de roubar. Fonte: Associated Press.