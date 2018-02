Missouri pede envio da Guarda Nacional contra protestos raciais

SAINT LOUIS, EUA - O governador do Missouri, Jay Nixon, pediu nesta segunda-feira, 18, o envio de tropas da Guarda Nacional para a cidade de Ferguson, nos arredores de Saint Louis, após mais uma noite de violentos protestos decorrentes da morte do adolescente negro Michael Brown. Na noite de ontem, houve confronto entre a polícia e manifestantes e duas pessoas ficaram feridas. Sete foram presas.

"Esses atos violentos são um desserviço à família de Michael, à sua memória e às pessoas dessa comunidade que querem justiça e segurança", disse o governador em comunicado.

Os protestos dos últimos dias alimentaram a tensão racial entre os moradores de Ferguson, em sua maioria negro, e a polícia estadual. Ativistas de direitos civis nos EUA comparam o caso à morte do adolescente negro Trayvon Martin, na Flórida, em 2012.

A organização de direitos humanos Human Rights Watch (HRW) enviou dois representantes a Ferguson para estudar a resposta policial aos protestos e se reunir com membros da comunidade, assim como com autoridades locais e do estado do Missouri.

O procurador-geral, Eric Holder, ordenou que uma equipe médica federal realizasse uma segunda autópsia "devido às circunstâncias extraordinárias que rodeiam o caso e a pedido da família", segundo informou o porta-voz do Departamento de Justiça, Brian Fallon, em comunicado.

O porta-voz disse que a autópsia será efetuada "o mais rápido possível" e informou que os funcionários do Departamento de Justiça que trabalham no caso também levarão em conta o exame realizado pelas autoridades estaduais para sua investigação.

O advogado da família, Anthony Gray, considerou esta ação um sinal "encorajador" de que a investigação independente está avançando "e isso é o que a família quer", garantindo que todos os parentes estão "devastados". / AP e EFE