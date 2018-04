Mistério e discrição marcam o aiatolá

O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, é descrito como um homem fraco em uma posição forte. Ele não foi a primeira opção para suceder ao aiatolá Ruhollah Khomeini, quando o inspirador da Revolução Iraniana morreu, em 1989. Na época, Khamenei não era nem mesmo aiatolá, ocupando uma posição clerical bem mais subalterna e teve de ser rapidamente elevado a um cargo superior. Estudioso do islamismo e filho de clérigo, Khamenei foi seguidor de Khomeini desde a década de 60 e se tornou um herói da revolução. Passou três anos na prisão durante o regime do xá Reza Pahlevi e foi torturado pela polícia secreta do regime. Após a Revolução Islâmica de 1979, Khamenei quase morreu durante a explosão de uma bomba escondida em um gravador no momento em que pregava em uma mesquita em Teerã. A explosão inutilizou permanentemente seu braço direito, danificou seus pulmões e cordas vocais. Em 1981, quando o então presidente Mohamed Ali Rajai morreu em um atentado, Khamenei assumiu a presidência. Chegou ao poder como um conservador radical e entrou em conflito com o então premiê Mir Hossein Mousavi, que era da ala esquerda do partido de Khomeini. Apoiado por Mousavi, o Parlamento humilhou o presidente Khamenei. Khomeini interferiu, dissolvendo o partido, mas a luta de forças deixou marcas severas nas relações entre Khamenei e Mousavi. Ele nunca foi plenamente respeitado pelos estudiosos islâmicos do Irã, mas tem uma ampla rede de contatos que inclui clérigos radicais e também mantém fortes laços com a Guarda Revolucionária e o Exército. Khamenei raramente faz discursos públicos e procura manter a mística de sua posição pelo silêncio, enquanto tenta se equilibrar entre uma facção e outra. Consequentemente, o governo iraniano tornou-se cada vez mais opaco e imprevisível. Até mesmo políticos de centro não sabem ao certo qual é sua posição.