Mitag deixa 17 mortos e 21 desaparecidos nas Filipinas

Pelo menos 17 pessoas morreram e outras 21 seguem desapareceram nas Filipinas por conta da passagem do tufão Mitag, que chegou ao Japão enfraquecido, como tempestade tropical, nesta terça-feira, 27. O Mitag chegou na costa da cidade de Palanan, na província de Isabela, na noite de domingo, sendo sustentado por ventos fracos mas que foram se fortalecendo para 120 quilômetros por hora com rajadas de até 150 quilômetros por hora, disse o chefe do Departamento de Meteorologia do governo, Nathaniel Cruz. Depois de atingir a terra, ele se encaminhou às províncias montanhosas do norte do país, onde autoridades evacuaram milhares de pessoas devido a temores de deslizamentos. O furacão inundou pelo menos 50 vilarejos em Isabela, que tem mais de um milhão de habitantes. Na capital Ilagan, um rio transbordou, inundando pelo menos 10 casas, cujos residentes escaparam com vida, disseram funcionários do governo, acrescentando que a maior parte da província ficou sem energia elétrica.