Mitchell discute retomada do processo de paz no Oriente Médio

O enviado dos Estados Unidos para o Oriente Médio, George Mitchell, discutiu no Egito a situação das negociações para impulsionar o processo de paz na região. Mitchell se reuniu nesta quinta-feira com o ministro de Assuntos Exteriores egípcio, Ahmed Aboul Gheit, com quem já se encontrou na quarta à noite após sua chegada ao país.

Segundo a agência oficial de notícias egípcia "Mena", as conversas foram centradas em impulsionar o processo de paz e reativar o diálogo de reconciliação entre as diferentes facções Palestinas.

O enviado americano, que se reuniu também com o general egípcio Omar Suleiman, o mediador-chefe das negociações de reconciliação entre os grupos palestinos, já visitou Israel e os territórios palestinos, e deve viajar ao Líbano e à Síria. Na Cisjordânia, Mitchell voltou a destacar que seu país "não ficará indiferente" à "aspiração palestina", à "dignidade" e a um Estado próprio.

"Estamos verdadeiramente comprometidos com a paz no Oriente Médio", disse Mitchell aos jornalistas depois de se reunir com o presidente palestino, Mahmoud Abbas, no terceiro dia de sua viagem para promover as negociações na região.

O enviado americano insistiu na Cisjordânia em que a solução de dois Estados, que até agora é rejeitada pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, é "a única viável" para as "aspirações" tanto de israelenses como de palestinos.