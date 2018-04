Mitchell visita Abbas e defende dois Estados O enviado especial dos EUA para o Oriente Médio, George Mitchell, reuniu-se ontem com o presidente palestino, Mahmoud Abbas (foto), em Ramallah, Cisjordânia. Ele reafirmou o compromisso de Washington com a criação de um Estado palestino como "única solução viável" para o conflito com Israel. De lá, Mitchell seguiu para o Egito.