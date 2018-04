Mitsubishi pode suspender produção na Europa, diz jornal

Mitsubishi Motors produz o Colt, um carro compacto, e o Outlander, veículo utilitário esportivo (SUV), na fábrica Netherlands Car BV (NedCar), na Holanda. Mas a produção tem ficado muito abaixo de sua capacidade de 200 mil unidades por ano, fator que contribuiu para o prejuízo operacional de 11,4 bilhões de ienes da empresa na Europa no período entre abril e dezembro de 2011.

A montadora entrará em negociações com o governo e os sindicatos da Holanda no sentido de vender a fábrica, que emprega 1.500 pessoas. A unidade tem instalações ultrapassadas e muitos componentes são importados do Japão. Já o mercado europeu não incentiva a companhia a ficar. As vendas de carros novos caiu ali pelo quarto ano consecutivo em 2011 e a demanda deve continuar fraca em 2011. As informações são da Dow Jones.