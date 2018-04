Mitt Romney desiste da campanha presidencial O pré-candidato republicano Mitt Romney desistiu na quinta-feira da disputa presidencial nos Estados Unidos, o que deixa o senador John McCain praticamente como o escolhido do partido. "Sinto que tenho agora de ficar de lado, pelo nosso partido e pelo nosso país", disse ele em discurso na Conferência da Ação Política Conservadora. Romney perdeu em 14 dos 21 Estados que fizeram prévias democratas na última terça-feira, principal dia do processo de escolhas partidárias antes da eleição de novembro. Já McCain capturou os Estados mais importantes e se consolidou como favorito à indicação republicana. Depois da Superterça, Romney, ex-governador de Massachusetts, prometeu permanecer na disputa. Na quarta-feira, porém, ele discutiu a situação com assessores, e na quinta anunciou a desistência. Ele vinha usando sua fortuna pessoal para manter a campanha. "Não é uma decisão fácil para mim. Odeio perder", disse Romney. Muitos republicanos querem apressar a definição da candidatura para iniciar o que eles consideram ser a etapa mais difícil, que é a disputa contra a futura candidatura democrata --que está entre os senadores Hillary Clinton e Barack Obama. A decisão de Romney deve aumentar a pressão para que Mike Huckabee, ex-governador de Arkansas, também desista. "Se eu lutar pela minha campanha até a convenção, irei adiar o lançamento da campanha nacional e tornar mais provável que os senadores Clinton ou Obama vençam (as eleições presidenciais de novembro)", disse Romney, que não chegou a manifestar apoio a McCain no seu discurso. Nas últimas semanas, ambos travaram uma disputa acirrada pelo eleitorado mais conservador. "Discordo do senador McCain em várias questões, como vocês sabem," afirmou Romney, admitindo concordar com ele "a respeito de fazer o que for necessário para ter sucesso no Iraque, para encontrar e executar Osama bin Laden e para eliminar a Al Qaeda e o terror." A campanha de McCain não comentou a decisão de Romney imediatamente. O senador deveria discursar na mesma conferência depois do ex-governador. (Por Steve Holland e Andy Sullivan)