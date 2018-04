Mitt Romney ganha as primárias republicanas do Estado do Maine

WASHINGTON - O pré-candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos Mitt Romney ganhou as primárias do estado do Maine com 39% dos votos, 2.190 dos votos emitidos, informaram neste sábado fontes do partido político.

O legislador do Texas Ron Paul ficou em segundo lugar com 36%, seguido do ex-senador da Pensilvânia Rick Santorum, que obteve 18% e o ex-presidente da Câmara de Representantes (Deputados) Newt Gingrich, que conseguiu 6%, informou à imprensa Charles Webster, líder dos republicanos no estado do Maine.

Da mesma forma que Iowa, Colorado e Minnesota, o comitê republicano do Maine é não vinculativo, por isso que nenhum dos 21 delegados do Partido Republicano que estão em jogo no estado é obrigado a votar em um candidato em especial.

A próxima grande reunião eleitoral das primárias republicanas acontece no dia 28 de fevereiro, nos estados de Arizona e Michigan, ambos considerados chave nas eleições de novembro, nas quais o presidente Barack Obama buscará a reeleição com o partido Democrata.

Uma semana depois, no dia 6 de março, acontece a chamada "super-terça", a jornada eleitoral na qual dez estados vão às urnas e quando estarão em jogo 563 delegados, quase a metade dos necessários para que um aspirante possa garantir a candidatura republicana, 1.144.

Após o processo de primárias no país, a convenção republicana, que será realizada em agosto em Tampa (Flórida), designará oficialmente o candidato do partido que enfrentará Obama no dia 6 de novembro.