Mitt Romney vence caucus republicanos de Nevada

Washington - O pré-candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos Mitt Romney conseguiu uma nova vitória, agora nos caucus de Nevada, onde venceu com uma ampla margem sobre seu imediato concorrente, Newt Gingrich.

Após o fechamento dos últimos colégios eleitorais e apesar de ter sido apurado apenas 15% dos votos, as redes de televisão e jornais americanos concordam em declarar Romney vencedor, que conta com 42% dos votos contra 24% do ex-presidente da Câmara de Representantes, Newt Gingrich.

A pouca distância de Gingrich está o congressista Ron Paul, popular nas áreas rurais de Nevada e que conta com 19% dos votos, enquanto o ex-senador Rick Santorum tem 13%.

Os primeiros escrutínios coincidiram com um ato de campanha de Romney em Las Vegas, no qual o candidato não duvidou em declarar sua vitória, e prometeu levá-la até a Casa Branca.

"(O presidente Barack) Obama não fez nada pelos cidadãos de Nevada", disse o pré-candidato, que centrou seu discurso na economia em um estado que concentra a maior taxa de desemprego do país - um 12,6% - e o recorde em execuções hipotecárias.

"Os Estados Unidos necessitam de um presidente que possa recuperar a economia porque a entende. Eu a entendo, e eu a recuperarei", assegurou Romney, já em tom de candidato, perante dezenas de simpatizantes que ondeavam cartazes com o lema "Nevada believes" (Nevada acredita), por causa de seu lema "Believe in América".

O triunfo de Romney no primeiro estado do oeste que vota nas primárias americanas o consolida como claro favorito para ficar com a nomeação republicana em agosto, após sua vitória de terça-feira na Flórida, com 47% dos votos.

Sua vitória foi generalizada em todo o estado, exceto no sudoeste, de população mais rural e conservadora, onde os apoios se dividiram entre Paul, que fez grandes esforços de campanha na região, e Gingrich.

Os resultados preliminares não incluem, no entanto, os dados do condado de Clark, onde fica Las Vegas e que concentra 70% da população.

Espera-se que Romney vença também nesse condado, que conta com uma grande população que compartilha sua fé mórmon.