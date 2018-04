Mitt Romney vence primárias republicanas em Michigan e no Arizona

Atualizado às 2h50

WASHINGTON - O republicano moderado Mitt Romney venceu ontem por apenas três pontos porcentuais o seu principal adversário na primária do partido de Michigan, o ex-senador da Pensilvânia Rick Santorum. A vitória estreita de Romney no Estado onde nasceu e que foi governado nos anos 60 por seu pai evidencia a perda de confiança de boa parte do eleitorado mais conservador americano em sua candidatura. Também alimenta dúvidas sobre seu desempenho na "Super Terça", a disputa simultânea em dez Estados no próximo dia 6.

"Há uma semana, os entendidos e os especialistas em pesquisas estavam prontos para nos colocar for a do páreo. Não vencemos por muito, mas vencemos com o suficiente. Isso é o que conta", afirmou Romney, ao saber de sua vitória no seu Estado natal. Romney venceu também ontem a primária no Arizona, onde seu sucesso com folga era apontado pelas pesquisas de opinião. Com 80% das urnas apuradas, até as 2h de hoje (horário de Brasília), o ex-governador de Massachusetts já havia sido declarado vitorioso. Contabilizava 47% dos votos. Santorum vinha em seguida, com 26%.

Em Michigan, ao contrário, o ex-governador de Massachusetts chegou a vislumbrar sua derrota quando as urnas se abriram. À imprensa, reconheceu ter cometido erros nesse pleito, acusou seu rival de ter usado "truques sujos" e recusou-se a "pôr fogo no cabelo" para vencer a disputa. "O candidato, algumas vezes, comete erros, e então eu estou tentando fazer o melhor e trabalhar duro e deixar claro que nossa mensagem foi ouvida", afirmara pela manhã, em Livonia. Com 92% das urnas apuradas, Romney recebeu 41% dos votos, contra 38% de Santorum em Michigan. Os erros do ex-governador podem ter ajudado Santorum. Mas o ex-senador igualmente soube cativar o eleitorado conservador com seus discursos morais, contra o aborto e a defesa da família.

Com seus ataques ao fato de Romney ter se oposto ao pacote do governo de socorro à General Motors, empresa com sede em Michigan, Santorum tentou atrair o voto democrata. Na primária republicana nesse Estado, o eleitor da oposição pode participar. Sua habilidade de desafiar Romney será novamente medida da Super Terça, entre os quais Massachusetts. Em nenhuma das duas primárias de ontem o deputado Ron Paul e o ex-presidente da Câmara dos Deputados Newt Gingrich se destacaram. Não há indicações de desistência, porém, antes de conhecidos os resultados da Super Terça.

As disputas no Arizona e em Michigan têm importância relativa na escolha do rival do presidente dos EUA, Barack Obama, nas eleições de novembro. Juntos, Arizona e Michigan indicarão 59 delegados para a Convenção Republicana, no final de agosto. O vencedor precisará de ao menos 1.114 delegados. Conforme os cálculos da rede de televisão CNN, Romney acumula 165, contadas as duas vitórias de ontem. Em segundo está Santorum, com 44 delegados. Gingrich tem 38, e Paul, 27.