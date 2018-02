MNI corrige: Presidente do Chipre segue reunido c/Troica O presidente do Chipre, Nicos Anastasíades, está reunido no início da noite deste domingo em Bruxelas (hora local) com representantes da troica de credores formada Comissão Europeia, Banco Central Europeu (BCE) e Fundo Monetário Internacional (FMI). Os participantes discutem um pacote definitivo de resgate à ilha mediterrânea.