Mnistro grego espera decisão positiva em Bruxelas

Falando a repórteres após cinco horas de uma longa reunião com uma delegação de europeus e funcionários do Fundo Monetário Internacional (FMI), o ministro acrescentou: "Restam questões que precisam ser esclarecidas por ocasião da reunião do grupo do euro".

Os ministros das Finanças do grupo do euro - os 17 países que usam a moeda comum - devem iniciar a reunião às 15 horas desta quinta-feira, no horário de Brasília, para discutir os termos do resgate grego.

As conversações sobre o acordo do empréstimo vem se arrastando há algumas semanas, em difíceis negociações entre a Grécia, a Comissão Europeia, o FMI e o Banco Central Europeu, marcadas por vários atrasos e não cumprimento de prazos.

Em mais outro adiamento, ontem, os líderes dos três partidos políticos que compõem o governo de coalizão da Grécia concordaram com a maioria das demandas dos credores, mas não conseguiram resolver uma disputa sobre os cortes nas pensões, as quais levaram um déficit de ? 300 milhões às metas de orçamento do país. As informações são da Dow Jones.