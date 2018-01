Moda "antiglobal" se inspira na Palestina As próximas coleções européias de outono-inverno buscarão inspiração na indumentária palestina, constituindo uma verdadeira "moda política" criada pelo estilista italiano Alexsandro Palombo. Em um delicado equilíbrio entre provocação e elegância, o kefiah - tradicional turbante árabe exibido pelo líder da Autoridade Palsetina, Yasser Arafat - estará presente em camisas, jaquetas, paletós e até mesmo gravatas. Segundo indicou à agência Ansa o próprio Palombo, de 28 anos, natural de Salento, no sul da Itália, sua moda tem conotação "política" e é de inspiração "antiglobalizadora". Levada às passarelas nos últimos desfiles em Milão, aplicada em saias e em tecidos de jersey, a textura do kefiah ameaça transformar-se na última aquisição das principais marcas européias. O estilista assegurou que "as encomendas vão indo muito bem. Um kefiah com brilhantes pode dar luz a este momento de sofrimento dos palestinos e quem o usar não o fará apenas por uma questão de moda, mas também pela mensagem que transmite". "Quando, em fevereiro passado, idealizei minhas criações, a situação palestina não estava tão grave. Eu me antecipei aos fatos porque creio na união entre moda e sociedade", disse Palombo. O designer, que possui experiência na área do voluntariado, assegurou que a moda "não significa só fazer vestidos, mas também criar num sentimento social, político". Entre as semelhanças que percebe entre moda e política ele destaca o fato de que ambos são sistemas fechados. "Tanto que é mais fácil que uma mensagem como essa sobre a Palestina chegue primeiro através de mim do que de um chefe de governo". Palombo disse que a escolha do kefiah como inspiração para seus modelos não correspondeu apenas ao valor simbólico do turbante, mas também à simplicidade do algodão, trabalhado e tecido à mão. Além disso, indicou o polêmico estilista, todo aquele que se dedica à moda deve comunicar uma mensagem. "É o que eu venho fazendo há anos", disse.