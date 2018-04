Modelo ainda mora em sua casa A mãe da cantora Carla Bruni, a pianista Marysa Borini, disse ao jornal ?La Stampa? que a filha continua morando em seu apartamento em Paris e não tem intenção, por enquanto, de mudar-se para o Palácio do Eliseu após casar-se com o presidente francês, Nicolas Sarkozy. Marysa afirmou que sua filha decidiu, em comum acordo com Sarkozy, continuar morando na mesma casa por causa de seu filho, Aurélien, de 7 anos, que estuda em uma escola próxima. A mãe de Carla disse que a filha está trabalhando mais após o casamento por causa da gravação de seu próximo álbum. Segundo Marysa, Carla acompanhará Sarkozy em sua visita oficial à Grã-Bretanha, em março, na qual serão recebidos pela rainha Elizabeth. A mãe da cantora não quis comentar a notícia sobre a possível gravidez de Carla, mas disse que, se fosse verdade, "seria justo que os dois dessem a notícia juntos". Segundo Marysa, "a união foi amor à primeira vista".