Modelo Jerry Hall arrecada US$ 4 mi em leilão de arte O leilão da coleção de arte da modelo Jerry Hall arrecadou aproximadamente US$ 4 milhões em vendas. De acordo com a Sotheby''s, o preço mais elevado em dois dias de vendas foi para a pintura "Cabeça de Helen Gillespie", do artista Frank Auerbach. A obra foi vendida por US$ 1,76 milhão, acima da estimativa de US$ 1,4 milhão. Hall adquiriu a obra em 1997.