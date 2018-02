Moderados ganham eleição parlamentar A aliança secular liderada pelo ex-premiê Mahmoud Jibril confirmou ontem as projeções e venceu a eleição parlamentar na Líbia, com 39 das 80 cadeiras reservadas a partidos políticos. O partido que representa a Irmandade Muçulmana ficou em segundo lugar, com 17 assentos. A orientação do Congresso dependerá dos 120 assentos reservados a candidatos independentes, cujas conexões não são claras.