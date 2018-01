Moeda turca pode cair até 30% A agência de notícias turca Anatolia informou que a livre flutuação da lira poderá provocar uma desvalorização da moeda entre 25% a 30% frente ao dólar. Nesta quarta-feira, a moeda norte-americana - segundo o Banco Central turco - fechou cotado em 689.391 liras para compra e 688.696 liras para venda. De acordo com a agência, o governo turco irá revisar sua meta de inflação para 2001 de 12% para o índice de preços ao consumidor e de 10% para o índice no atacado. O responsável para assuntos da Turquia do FMI, Carlo Cottarelli, deverá desembarcar na manhã desta quinta-feira na capital Ankara, segundo informou a Anatolia. Em nota, o governo da Turquia disse que mantém o compromisso com o atual programa econômico, que foi elaborado pelo FMI. "As reformas estruturais serão implementadas conforme o planejado", diz a nota. "Os passos necessários para a privatização da Turk Telekom e da Turkish Airlines serão adotados rapidamente", acrescenta a nota. O governo turco vai vender 33,5% de participação acionária na estatal de telecomunicações e 51% na companhia aérea nacional em 31 de março. A nota diz ainda que a política fiscal do programa econômico também será mantido.