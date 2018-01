Mohammed Ali visita escola feminina em Cabul Estudantes de uma escola feminina receberam Mohammed Ali com uma chuva de pétalas de flores nesta segunda-feira durante uma visita do ex-campeão mundial de boxe a uma escola patrocinada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em Cabul. Ali, que visita a capital afegã como "mensageiro da paz da ONU", distribuiu autógrafos para fãs e admiradores. Ronald A. DiNicola, que foi advogado do ex-boxeador durante 15 anos, disse que Ali viajou porque queria atrair a atenção do mundo para as grandes necessidades humanitárias dos afegãos, pois o foco pode ser desviado com uma possível guerra dos Estados Unidos contra o Iraque. O ex-campeão mundial fez uma breve exibição em um ringue com um jovem pugilista afegão. Ali, que sofre do mal de Parkinson, realiza uma visita de dois dias ao Afeganistão com o intuito de chamar a atenção mundial sobre a necessidade de reconstruir o país.