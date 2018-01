Moldávia: Manobras conjuntas mobilizam 800 militares

O coordenador dos exercícios, coronel Veaceslav Rusu, disse que o objetivo das manobras, que estão entre as maiores já encenadas na Moldávia, é testar a interoperabilidade das forças armadas dos países participantes. Antes dos exercícios, militares norte-americanos treinaram soldados moldávios para usar equipamentos de comunicação modernos e consolidar sistemas de controle militares do país, segundo o coronel.

A Moldávia tem sido palco de mais exercícios militares desde que distúrbios eclodiram na Ucrânia e a Rússia anexou a Península da Crimeia no ano passado. A Moldávia integra o programa da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) Parceria para a Paz. Fonte: Associated Press.