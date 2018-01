Moldávia: mulheres vendiam carne humana Duas mulheres foram detidas pela acusação de venda de carne humana em bolsas de plástico, informaram neste sábado a polícia local e o Ministério do Interior da Moldávia. Um cliente denunciou as mulheres à polícia depois de comprar um dos pacotes que elas vendiam nas proximidades de um açougue em Chisisnau. Especialistas determinaram tratar-se de carne humana, disseram fontes. As mulheres confessaram que compravam a carne de um hospital público especializado no tratamento de câncer. A polícia informou que preferia não divulgar nenhuma declaração oficial para não causar pânico nem repulsão entre o público.