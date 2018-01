Momentos de horror no julgamento do pedófilo da Bélgica Evocando momentos de horror no tribunal, Marc Dutroux ocupou a tribuna das testemunhas, hoje, para descrever como seqüestrou e abusou de meninas em meados dos anos 90. Mas negou haver matado qualquer uma delas e afirmou que agia sob as ordens de uma rede de pornografia infantil na Bélgica. Sua ex-mulher, Michelle Martin, testemunhou, depois, que duas vítimas, as duas com 8 anos, morreram de fome em seu porão, em 1996, enquanto Dutroux passava quatro meses na prisão por um roubo de carro. Ela pediu perdão por não ter alimentado as meninas: ?Sei que tive alguma responsabilidade nas mortes de Julie (Lejeune) e Melissa (Russo). Estava com muito medo de descer (no porão)... Lamento infinitamente o que aconteceu.? Testemunhando no terceiro dia do julgamento, Dutroux disse que agira no interesse de ?uma grande rede criminal? quando seqüestrou seis garotas em diferentes lugares da Bélgica e manteve-as prisioneiras, entre os verões de 1995 e 1996. ?Não posso aceitar toda a responsabilidade, mas assumir a responsabilidade pelo papel que desempenhei?, disse diante da sala apinhada, durante uma tensa sessão de perguntas e respostas com o juiz Stephane Goux. Os promotores não aceitam as alegações de uma rede. Eles acusam Dutroux, 47 anos, sua ex-mulher e dois suspeitos de cumplicidade no rapto e abuso de seis meninas e morte de quatro. O julgamento está sendo feito oito anos após os crimes, que chocaram a Bélgica principalmente pela inépcia da polícia em evitar os atos pelos quais o ex-eletricista é acusado. De pé e falando em um microfone, na cela onde os acusados estão confinados, revestida de vidros à prova de bala, Dutroux admitiu o rapto Laetitia Delhez, então com 14 anos, e Sabine Dardenne, com 12. Ele deu detalhes explícitos, incluindo atos repetidos de sexo oral, que levantou quatro fortes suspiros de horror do público que lotava as galerias. Detroux afirmou que teve sexo ?consensual? com Eefje Lambrecks, que tinha na época 19 anos, dizendo que ela era ?uma garota muito bonita?. Negou tê-la matado, assim como sua colega de escola, An Marchal, de 17, e também um cúmplice, Bernard Weinstein. Segundo Dutroux, ele e Winstein construíram e fortificaram uma cela secreta em seu porão para as vítimas, sob as ordens da rede de pornografia infantil operando na Bélgica. ?Era urgente trabalhar rapidamente, porque tínhamos de pegar as garotas?, explicou. ?Nihoul queria as garotas?, disse referindo-se a Michel Nihoul, outro dos quatro réus do processo, que ao ouvir seu nome mencionado pegou o telefone da cela dos acusados para falar com o advogado. Num testemunho breve, Nihoul disse que não participara dos seqüestros e encontrara-se com Dutroux apenas algumas vezes. Ainda segundo Dutroux, ele e Michel Lelievre, ajudados por ?dois agentes policiais?, seqüestraram An e Eefje na costa belga. Lelievre, o quarto réu, contradisse-o, afirmando que apenas selecionara com Dutroux duas garotas que haviam perdido o último ônibus elétrico e estavam pedindo carona. O corpo de Weinstein foi encontrado em um jardim atrás da casa de Dutroux, na cidade de Sars-la-Buissière, centro da Bélgica, em 17 de agosto de 1996. Dutroux acusou sua ex-mulher e Gerard Pinon, um cúmplice num roubo de carro, do assassinato. Dutroux e os outros réus não fizeram, hoje, apelações ao tribunal, o que é possível na Bélgica. As leis belgas exigem que os acusados respondam às questões do juiz, mas eles não estão sob juramento. A defesa foi incisiva em apresentar o testemunho de Dutroux sobre uma rede de pornografia infantil. Mas os promotores asseguraram que ele é um solitário, que gradou-se no roubo de carros para passar a seqüestro e abuso sexual. O julgamento concentra-se no destino das seis garotas que sofreram abusos numa cela atrás de uma porta secreta, em uma das sete casas, pequenas e decrépitas, de Dutroux. Agravando o sofrimento da família das vítimas, o trabalho de quinta categoria da polícia, que deixou que um seqüestrador de crianças condenado agisse sem verificação. Dutroux havia recebido uma pena de 13 anos de prisão, em 1989, por seqüestrar e abusar de várias mulheres jovens, incluindo uma menor. Em prisão condicional em 1995, ele partiu, como demonstra o julgamento, para o seqüestro, abuso e morte de meninas. ?Não posso presumir inocência aqui?, ele disse hoje. A acusação afirma que Dutroux ? ajudado por sua ex-mulher, Martin, de 44 anos, Michel Lelievre, de 32, e Nihoul, um advogado de 62 anos de Bruxelas, com uma história de fraudes ? raptaram meninas através da Bélgica, mantiveram-nas em cativeiro e filmaram suas abusos sexuais contra elas. Dutroux, Martin e Lelièvre foram presos em 13 de agosto de 1996, uma semana depois do desaparecimento da jovem Laetitia. A van de Dutroux foi localizada perto de uma piscina onde Laetitia tinha sido visto pela última vez. Ela e Sabine foram resgatada da cela secreta no dia 15 de agosto. Nos dias 17 de agosto e 3 de setembro, a polícia encontrou os corpos de Julie e Melissa, que haviam desaparecido dia 24 de junho de 1995, e os de An e Eefje, no quintal da casa de Dutroux. Ele nega o sequestro de Julie e Melissa, mas diz que assumiu parcialmente a responsabilidade porque ?tentei proteger minha mulher e diminuir seu envolvimento.? Segundo ele, voltou para a casa um dia, em 1995, para encontrar Weinstein, Lelievre, Nihoul e sua mulher em sua cozinha e Julie e Melissa na casa. Segundo ele, apenas Weinstein abusou das meninas.