Monge budista atira dentro do Parlamento tailandês Um monge budista, armado de um fuzil, fez nesta quarta-feira pelo menos 20 pessoas reféns no Parlamento de Bangcoc, na Tailândia. As cenas foram mostradas pela TV. O monge, de 37 anos, atirou para cima e com um megafone disse que estava lá para reivindicar uma reunião com membros do governo tailandês para tratar da conduta policial em um incidente com monges. Segundo o monge, depois de ser preso com outros três companheiros, ele foi agredido pelos policiais. Ninguém ficou ferido e o atirador foi preso.