Monica Lewinsky acusa Clinton de mentir em autobiografia Monica Lewinsky é uma das personagens mais comentadas da nova autobiografia de Bill Clinton, mas a ex-estagiária da Casa Branca não ficou muito feliz com o que o ex-presidente dos Estados Unidos escreveu sobre ela. Em uma entrevista ao tablóide britânico The Daily Mail, Lewinsky diz que o ex-presidente foi desonesto em seu relato e o chamou de "revisionista". "Ele poderia tê-lo feito exatamente nesse livro", escreveu o jornal citando Lewinsky. "Mas ele não o fez. Ele é um revisionista da história. Ele mentiu?. Para ela, o relato de Clinton dá a entender que o relacionamento teve iniciativa exclusiva dela e que o contato era puramente físico. "Eu realmente não pensei que ele fosse entrar em detalhes sobre isso" em suas memórias, comentou. "Se ele tivesse sido honesto, eu não me incomodaria", garante. "Pensei que ele fosse corrigir as falsas declarações que fez para proteger sua presidência. Nosso relacionamento era mútuo", afirma.