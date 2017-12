Monica Lewinsky obtém mestrado em psicologia social Monica Lewinsky, ex-estagiária que manteve um relacionamento com o ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton, obteve mestrado em psicologia social na London School of Economics, informou sua representante, Barbara Hutson. O título de seu estudo foi "Em busca de um júri imparcial: uma prospecção do efeito de terceiras pessoas e da publicidade antes de um julgamento". Após obter o mestrado, Lewinsky, de 32 anos, está procurando trabalho no Reino Unido. Lewinsky formou-se em Psicologia em 1995 pelo Lewis and Clark College de Portland (EUA), antes de ir a Washington trabalhar como estagiária na Casa Branca, com o então presidente Clinton. A ex-estagiária ganhou fama por sua aventura amorosa com Clinton, que gerou um escândalo político e colocou o então presidente em maus lençóis.