Monja de 18 anos se imola em protesto Uma monja tibetana de 18 anos morreu sábado depois de atear fogo ao próprio corpo em protesto contra a política chinesa para a região, segundo a entidade Free Tibet, com sede em Londres. Desde março, 18 monges e ex-monges imolaram-se e 12 morreram. Todos os casos ocorreram na Província de Sichuan, fora da área delimitada como Região Autônoma do Tibete pelas autoridades de Pequim, mas habitada por maioria tibetana. / C. T.