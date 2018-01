Monomotor cai em Cuba e mata pelo menos 17 pessoas Um pequeno avião caiu na noite desta quinta-feira no centro de Cuba, deixando pelo menos 17 pessoas mortas, sendo 13 delas turistas estrangeiros. A aeronave, um monomotor de fabricação soviética, Antonov AN-2, caiu próximo à cidade de Santa Clara, capital da província de Villa Clara, que fica a cerca de 270 quilômetros a leste de Havana. As causas do acidente ainda são desconhecidas. O avião era operado pela companhia local Aerotaxi. Morreram no acidente dois cidadãos alemães, 6 canadenses (incluindo um menor de idade), cinco britânicos e quatro cubanos. Não houve sobreviventes. Equipes de busca já estão no local, para recuperar os corpos das vítimas.