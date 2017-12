Monóxido de carbono mata seis estudantes chineses Um vazamento de monóxido de carbono foi a causa da morte de seis crianças num colégio rural da província de Shanxi, no norte da China, segundo fontes oficiais citadas neste sábado pela agência estatal "Xinhua". O acidente aconteceu na segunda-feira, quando as crianças, internas da escola de Nanyao, ficaram repentinamente doentes após o jantar. Elas morreram menos de uma hora depois, a caminho do hospital. Em princípio, havia a suspeita de um envenenamento proposital. Mas os exames comprovaram a intoxicação com monóxido de carbono. O gás vinha de um gerador próximo ao quarto dos estudantes, explicou Kang Xingyou subdiretor do departamento de segurança pública da província. As vítimas são dois meninos e quatro meninas de 6 a 10 anos. De acordo com a agência de notícias, três empregados da escola foram detidos: Shi Yanfang, cozinheiro; Zheng Zhaogang, trabalhador de manutenção; e Wang Xiaoliu, professor. A fonte não precisou que acusações eles iriam enfrentar.