'Monstro de Saitama' é executado no Japão

O japonês Tsutomu Miyazaki, conhecido como o "monstro de Saitama", foi executado nesta terça-feira, 17, por seqüestrar, mutilar e assassinar quatro meninas de 4 a 7 anos entre 1988 e 1989, informou a agência de notícias japonesa Kyodo. O Ministério de Justiça japonês confirmou o enforcamento de Miyazaki, cujos crimes no final dos anos 80 criaram uma forte comoção no Japão. O "monstro de Saitama" foi condenado pela Corte Suprema à pena de morte em janeiro de 2006 após um processo que durou 16 anos, no qual foram revisadas várias vezes suas condições mentais. Segundo o juiz Tokiyasu Fujita, Miyazaki matou quatro meninas, duas de 4 anos, uma de 5 e outra de 7, "para satisfazer seu próprio desejo sexual e seu apetite de possuir fitas de vídeo nas quais gravava cadáveres". Miyazaki foi detido em julho de 1989 por outro caso que incluía abusos sexuais a uma menina do oeste de Tóquio. Ele confessou então o seqüestro e estrangulamento das outras pequenas, crimes cometidos em um período de 10 meses. Antes de ser detido, em fevereiro de 1989, chegou a enviar à família de uma das menores uma carta na qual lhes avisava de seu assassinato, e pouco depois lhes enviou os restos mortais da menor. O número de presos executados no Japão desde dezembro do ano passado subiu para 13, o maior em tão curto período de tempo desde que em 1993 o país resgatou a pena.