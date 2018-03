´Montanha de Fogo´ pode entrar em erupção a qualquer momento As autoridades da Indonésia aumentaram o nível de alerta na área próxima ao vulcão Merapi, na Ilha de Java, devido ao significativo aumento de sua atividade, informaram nesta quinta-feira fontes do Observatório Vulcanológico de Merapi. "O nível de alerta foi elevado de dois para três desde última hora de quarta-feira. E isto é apenas um nível abaixo do máximo", disse uma fonte do Observatório Vulcanológico de Merapi, situado na cidade de Yogyakarta, cerca de 400 quilômetros a sudeste de Jacarta. A fonte indicou que o número de sismos internos dobrou nos últimos dias e que o vulcão expeliu fumaça e cinzas até uma altura de 250 metros. Acrescentou que o vulcão, de 2.911 metros de altitude e localizado a cerca de 30 quilômetros de Yogyakarta, pode entrar em erupção "a qualquer momento". As autoridades locais não decidiram por enquanto a evacuação dos moradores nas proximidades do vulcão, mas iniciaram ações preventivas como a montagem de postos de saúde. O Merapi, cujo nome significa "Montanha de Fogo", é o vulcão mais ativo da Indonésia. Ele entrou em erupção em 68 ocasiões desde 1548, a última delas há quatro anos. Em sua última grande eclosão, em 1994, matou 43 pessoas.