Montanha-russa descarrila na Disneylândia de Tóquio Uma montanha-russa descarrilou na Disneylândia de Tóquio, mas nenhum dos 12 passageiros do brinquedo se feriu, informa a gerência do parque. O último carro da composição saiu dos trilhos perto do final do passeio ?Space Mountain?, disse Keiko Namikoshi, porta-voz da operadora Oriental Land Co., acrescentando que o trem parou e todos deixaram seus lugares em segurança.