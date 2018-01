DE CARACAS

A espiral de desvalorização da moeda venezuelana, o bolívar forte, no câmbio paralelo transformou as transações com dinheiro vivo no país em situações tragicômicas. Com preços que acompanham a inflação - não divulgada oficialmente pelo governo, mas chegando à casa dos quase 300% ao ano, segundo consultorias privadas -, uma refeição de preço mediano custa cerca de 5 mil bolívares em restaurantes de Caracas.

Como a cédula de denominação mais alta é de 100 bolívares e filas grandes se formando todas as manhãs diante dos caixas eletrônicos que ainda têm dinheiro disponível, o pagamento em cartão tornou-se a única opção para os venezuelanos que não pretendem andar com pilhas de cédulas nos bolsos.

Além da imposição de um "planejamento de guerra" para os gastos do dia, o mercado paralelo tem outro efeito colateral: a escassez de notas de 100 e 50 bolívares, as preferidas dos cambistas por ajudar a reduzir as montanhas de "papel colorido" que precisam carregar em sacolas e malas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na região da fronteira com a Colômbia, onde, apesar do estado de exceção decretado pelo presidente Nicolás Maduro em alguns municípios, o contrabando e o câmbio paralelo são intensos, a nota de 100 bolívares é trocada por cédulas de menor valor com ágio de 20 a 40 bolívares.

Assim, além do câmbio paralelo de dólares - no qual a unidade da moeda americana estava cotada ontem a cerca de 920 bolívares - criou-se um câmbio paralelo de cédulas de 100 bolívares, com a cotação variando entre 120 e 140 bolívares.

Para efeito oficial, o governo venezuelano mantém três faixas de câmbio para o dólar. A primeira, fixa em 6,3 bolívares. A segunda, mais flexível, estava ontem cotada em cerca de 13 bolívares por dólar. A terceira e mais alta faixa - que, de acordo com o presidente Maduro na época de seu anúncio, "flutuaria segundo o humor do mercado" - está próxima dos 200 bolívares por dólar.